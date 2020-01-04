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Yaramazlara biraz batar!

Büyücülere satmak için sekiz aslanı katlettiler

Güney Afrika’da kaçak avcılar sekiz aslanı zehirli tavuk yedirerek öldürdükten sonra büyücülere satmak için pençelerini ve yüzlerini kesti. 

Fotoğraf: DHA

Katliam, Pretoria kentinin batısındaki Rustenburg bölgesinde özel bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Olay, otel sahibinin cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. İkisi erkek, altısı dişi sekiz aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Aslanlardan ikisinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın üç yavrusundan ikisinin de öldüğü bildirildi.  

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Aslanların dişleri ve pençelerinin büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü. 

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi. 

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