‘Bütün tartışmaları kenara bırakarak’: HDP, ‘Adalet Mitingi’ne de katılacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne ‘Herkes için adalet’ sloganıyla bir günlük ziyarette bulunan HDP, yarınki ‘Adalet Mitingi’ne de katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşü, HDP’lilerin katılması noktasında tartışmalara neden olmuş, önce ‘Eş genel başkanlar için adalet’ sloganı gündeme gelmiş, ardından partinin eş genel başkanı Serpil Kemalbay, Ahmet Türk, Ertuğrul Kürkçü, Mithat Sancar gibi ağır topları ‘Herkes için adalet’ yazılı dövizlerle bir günlük destek sunmuştu.

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İki partinin gösterdiği tavır birçok kesimde beğeniyle karşılanırken, iktidar ve MHP kanadı ise yürüyüşe ‘terör’ yakıştırmalarını sürdürmüştü.

‘Tüm tartışmaları bir kenara bırakarak’

HDP İstanbul İl Örgütü, yarın yürüyüşün finalinin olacağı Maltepe’deki Adalet Mitingi’ne de katılacaklarını duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Bütün tartışmaları bir kenara bırakarak önemsediğimiz ve mücadelesini sürdürdüğümüz toplumsal adalet arayışına katkıda bulunmak amacıyla 9 Temmuz Pazar günü Maltepe’de yapılacak olan mitinge ‘Herkes İçin Adalet’ şiarı ile bizler de katılacağız. Faşist-şoven iktidar bloğunun çatlağını derinleştirmek ve toplumsal dinamiklerle demokrasi mücadelesini güçlendirerek büyütmek için bütün gücümüzle alanlarda olacağız.”

HDP, provokasyon iddialarının her daim gündemde olmasına karşılık da, “Mitingde provokasyonlara gelmeyerek sonuç alıcı devrimci tavrımız ve üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile hareket etme kararlılığımızı göstereceğiz” açıklamasını yaptı.

HDP’nin mitinge çağrı saati 16.30.