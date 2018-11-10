Butik yayınevleri bir arada: ‘Kitap Buluşması’ 11-18 Kasım’da Kadıköy’de

İstanbul’da butik yayınevlerini bir araya getirecek Kadıköy Kitap Buluşması, 11-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Kadıköy ilçesindeki butik yayınevlerinin katılacağı buluşma için iki farklı mekan belirlendi.

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Bunların ilki Moda’daki 6:45 Dükkân. Kitapçı, bir hafta boyunca hafta içi 11.00-20.30, haftasonu da 11.00-21.30 saatlerinde buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Yeldeğirmeni’ndeki Flaneur Kitabevi ise buluşmaya tüm günler 10.30-19.30 saatlerinde ev sahipliği yapacak.

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Etkinliğe Alacakaranlık, Aletheia Kitap, Anima Yayınları, Çeviribilim Yayınları, Flaneur, Gram Yayınları, Kara Plak Yayınları, Lemis Yayın, Metropolis Kitap, Minty Kitap, ONS Dergi, Paraşüt Kitap, Sırtlan Kitap, Tefrika Yayınları, Ve Yayınevi, Yeni İnsan Yayınevi ve Yüz Kitap katılıyor.

Belirlenen kitapçılarda bu yayınevlerinin kitaplarından seçkiler bulunacak. Tüm kitaplar yüzde 30 indirimle satılacak.

Etkinliğin tanıtım metninde şunlar kaydedildi: “Kadıköy’ün yeni, belki de geleneksel kitap buluşmasına sizi de bekliyoruz! Şimdilik Kadıköylü butik yayıncıların kitaplarını bir araya getiren bu buluşmanın ilerleyen dönemlerde diğer butik yayıncıları da kucaklayarak, çok daha zengin bir buluşmaya dönmesini umuyoruz.”