Bütçeyi sunan Oktay’dan enflasyon yorumu: Daha fazla veya az hissedilebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin resmi enflasyon oranının gerçek enflasyondan farklı olduğu eleştirilerine şöyle cevap verdi: “TÜFE rakamlarını bireyler veya haneler kendi harcama ve tüketim yapılarına göre daha fazla veya daha az hissedebilirler.”

Fotoğraf: @fuatoktay

Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki dünkü genel kurul oturumunda yürütme adına ‘2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ ve ‘2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni sundu.

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2019 yılının yüzde 0.5 oranında büyüme ile kapatılmasını öngördüklerinin altını çizen Oktay, “2020 yılı bütçesi büyüyen Türkiye’nin bütçesidir” diyerek, gelecek yılki büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu söyledi. Oktay enflasyonun ise 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesini beklediklerini kaydetti.

‘Tüketim yapılarına göre‘

Sunumdan sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay, resmi enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon ile aynı olup olmadığı yönündeki soru üzerine şöyle konuştu: “Enflasyon sepeti, ağırlıklar ve açıklanan değişim oranları tek bir bireyi yansıtmamakta, ülke ortalamasını ifade etmektedir. 2019’da TÜFE kapsamında 81 il merkezi ve 225 ilçeden aylık olarak yaklaşık 28 bin iş yerinden 895 madde çeşidi için 545 bine yakın fiyat değerlendirilmektedir. Enflasyon rakamları, belirli bir gelir grubuna ait olmayıp, ülkenin tamamına yönelik bir göstergedir. Diğer ülke enflasyon rakamlarında olduğu gibi, Türkiye rakamları da ülkenin tamamına yönelik bir göstergedir. TÜFE rakamlarını bireyler veya haneler kendi harcama ve tüketim yapılarına göre daha fazla veya daha az hissedebilirler.”

Kasım ayında yıllık enflasyon aşağı yönlü baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla tekrar çift hanelere çıkarak yüzde 10.56’ya yükselmişti. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim 2018’de yüzde 25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ekim 2019’da yüzde 8.55’le tek hanelere gerilemişti.

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‘Şahsın emekli aylığı 1000 lira altında olamaz’

1000 liranın altında emekli aylığı olup olmadığına yönelik tartışmalara değinen Oktay şöyle devam etti: “7161 sayılı kanunla ek ödeme dahil dosya başı aylık tutarının 1000 liradan az olmayacağı düzenlenmiştir. Mevcut durumda hak sahibi hissesi oranı uygulanmadan dosya başına ek ödeme dahil emekli aylığının 1000 liradan altında olması mümkün değildir. Burada kast ettiğimiz bir kişinin ölmesi durumunda hak sahibi hissesi oranı diye ifade ettiğimiz budur. Birisi hayatını kaybettiği zaman onun aldığının oğlu, kızı, yakını, eşi arasındaki paylaşımını kastediyorsanız, o şahısla ilgilidir. Şahsın emekli aylığı 1000 lira altında değildir, olamaz.”

Şehit yakınları için toplanan paranın akıbeti

Oktay, CHP grubunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde ‘şehit yakınları ve gaziler için toplanan 309 milyon lira’nın akıbetinin bilinmediği, bu paraları toplamak için kurulan derneğe ait telefon numarası ve tebligat adresisinin de bulunmadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.

Oktay şöyle konuştu: “Burada yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 lira ve 97 kuruş olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na aktarılmıştır. Tek Hazine Hesabı uygulaması kapsamında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı adına sermaye taahhüdü olarak Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde açılan hesaba 10 milyon lira vakıf kuruluş mal varlığı olarak bloke edilmiştir. 2016/18 sayılı Başbakanlık genelgesi uyarınca FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların ailelerine ve gazilere yardım edilmesi maksadıyla dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar toplanan bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2731 gazimizin tamamı için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenecektir. Biz şehitlerimizin de gazilerimizin de sonuna kadar yanında olduğumuzu, şehit yakınlarımız da gazilerimiz de çok yakinen bilirler. Onların kuruşuna dokunmayız dokundurtmayız halel getirtmeyiz bundan emin olun.”

Teklifin maddelerine geçilecek

Oktay’ın konuşmasının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi. AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla teklifin maddelerine geçilmesine karar verildi. TBMM Başkanı Şentop, bugün saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı.