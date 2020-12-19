Bütçe teklifi kabul edildi ama akıllarda Atay’ın konuşması kaldı

2021 yılı için bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 316 oyla kabul edilirken, yoğun tartışmalarla geçen Meclis’teki oturumlardan ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın konuşması akıllarda kaldı.

Hafta sonu dahil 12 gün boyunca çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, 127’si üniversite olmak üzere 223 kamu idaresinin bütçelerinin görüşmelerini dün gece geç saatlerde tamamladı. Bu süreçte 77 oturumda toplam 153 saatlik çalışma yürütüldü.

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Bütçenin komisyon ve Genel Kurul’daki görüşmelerinde 4 bin 620 sayfa tutanak tutuldu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2021 yılı bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Görüşmelerdense İşçi Partili Atay’ın konuşması akıllarda kaldı.

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Atay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu bütçe döneminde de anlıyoruz ki bu bütçe yine, günde 39 lira değer gördüğünüz halkın değil, sermayenin bütçesi.

Bu bütçe, salgın döneminde her gün bir arkadaşlarını yitiren, bir dilim kaşar ekmek reva görülen sağlık emekçilerinin değil, halka yalan söyleyen hastane patronu bakanın bütçesi.

Bu bütçe, 2020 yılında iki kilometrelik ekmek kuyruğunda, çorba kuyruğunda beklemek zorunda kalanların değil, kuru ekmek yiyebildikleri için “Aç değillermiş” diyen milletvekilinin bütçesi.

Bu bütçe yoksul oldukları için okuma imkanı ararken, tarikatların eline düşen tacize uğrayan, yangında ölen çocukların değil, bizzat tarikatların, cemaatlerin, özel okul zinciri sahibi bakanın bütçesi.

Bu bütçe üniversite öğrencilerinin değil, bu bütçe üniversitelere “Fuhuş evleri” diyen akademisyenlerin bütçesi.

Bu bütçe dokuz yaşında işporta tezgahı açmak zorunda kalan ve zabıtalarca dövülen çocuğun değil, dinozor parkı yapan ve 750 milyon dolar parayı da hiç eden belediye başkanınızın bütçesi.

Bu bütçe Atlasjet işçilerinin değil, bu bütçe sizin bakanınızın kardeşinin bütçesi.

Bu bütçe Ermenek’te Soma’da insanca mücadele için haykıran, jandarma saldırısına uğrayan işçilerin değil onları madenlere gömen patronların, patronları koruyan alay komutanının bütçesi.

Bu bütçe şu an eylemde olan Bimeks, Ekmekçioğulları işçilerinin değil, onlara sadece devletin zor gücünü gösteren sizlerin bütçesi.

Bu bütçe kendini köprüye asan işçinin, oğluyla arabada yaşamak zorunda olan ama üzerine ceza kesilen babanın değil, karantinada spor yaptığı yalı bahçesini, büyüklüğünden, bizim sahil şeridi sandığımız holding sahibinin bütçesi.

Bu bütçe kira borçları, vergi borçları yüzünden salonlarını kapatmak zorunda olan tiyatroların, 58 yıllık AST’ın, yaşamaya çalışan tiyatrocuların, müzisyenlerin değil, dokuz ay için 1000 lira teklif etmek cüretini gösterebilen otel zinciri sahibi bakanın, iktidara yakın oldukları için 35 milyon liraya internet konseri verdirilenlerin bütçesi.

Görüyorum bazı arkadaşlarımız bütün iyi niyetleriyle sizin vicdanınıza sesleniyor. Ben vicdanınıza falan seslenmiyorum. Ben sizin bir vicdanınız olduğunu da düşünmüyorum. Aslında içinizdeki her şeyi böyle açık açık söylemenizi iyi de buluyorum. Ben de bundan yanayım. Karşılıklı olarak açık açık konuşalım. Siz her konuştuğunuzda, karşılıklı taraf olduğumuzu bir kez daha bir kez daha hatırlatıyorsunuz. Ben sizin yaptığınız gibi size hakaret falan edecek değilim. Öyle karşısındakine “Ahlaksızlar haysiyetsizler” demek, sizin için kolay olduğu kadar kolay değil benim için. Kaldı ki bana ne başkasının ahlakından, haysiyetinden. Ben konuşalım ki taraflarımız bir kez daha netleşsin istiyorum. Bize terörist diyeceksiniz diye lafımızı sakınacak değiliz.

Biz halktan tarafız, siz bir günde 2 bin 500 asgari ücretlinin parasını harcayan genel başkanınızdan tarafsınız. Siz mevki, güç için erke biat eden Hızır Paşa’nın tarafındasınız, biz “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” deyip ilmeği boynuna geçiren Pir Sultan Abdal’ın yolundayız. O yüzden son sözüm; Yürü bre Hızır Paşa/Senin de çarkın kırılır/Güvendiğin padişahın/O da bir gün devrilir…