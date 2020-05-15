Bütçe nisanda 43 milyar lira açık verdi: Giderler yüzde 43, gelirler yüzde 13 arttı

Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 43.2 milyar lira açık verdi. Geçen senenin nisan ayındaki açık 18.3 milyar liraydı.

Fotoğraf: Reuters

Faiz ödemeleri hesap dışında tutulunca ortaya çıkan açık 26.2 milyar lirayken, bu rakam geçen sene aynı dönemde 13 milyar liraydı.

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Bütçe giderleri nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.7 artışla 108.4 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri aynı dönemde yüzde 13.1 artışla 65.2 milyar lira olarak kaydedildi.

Vergi gelirleri nisanda yüzde 0.7 arttı. Kurumlar vergisi yüzde 54.7, gelir vergisi ise yüzde 15 düştü.

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Merkezi yönetim bütçesi ocak-nisan döneminde 72.8 milyar lira açık verdi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 54.5 milyar liraydı.

İlk dört ayda 17.5 faiz dışı açık verildi. 2019 rakamı 16 milyar liraydı.