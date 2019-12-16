Bütçe kasımda 7.8 milyar TL fazla, 11 aylık dönemde 92.9 milyar TL açık verdi

Kasım 2018’de 7.6 milyar TL fazla veren bütçe, Kasım 2019’da 7.8 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Kasım 2018’de 14.8 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, bu rakam kasım 2019’da 15.2 milyar TL oldu.

Reklam

Bütçe gelirleri kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar TL olarak kayda geçti.

Bütçe giderleri ise kasım ayında yüzde 1.6 artarak 75.5 milyar TL’ye çıktı.

Ocak-kasım dönemi

2018 yılı ocak-kasım döneminde 54.5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılının aynı döneminde 92.9 milyar TL açık verdi.

Reklam

2018 yılı ocak-kasım döneminde 17.3 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, bu yılın 11 ayında 2.8 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

11 aylık dönemde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 artarak 802.5 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar TL olarak kaydedildi.

11 aylık dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak 613.2 milyar TL, faiz hariç bütçe giderleri yüzde 18.7 artarak 799.6 milyar TL oldu.



