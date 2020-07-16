Bütçe haziranda 19.4 milyar; ilk altı ayda 109.5 milyar TL açık verdi

Bütçe dengesi haziranda -19.4 milyar TL olarak kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin verilere göre merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı haziran ayında 12.05 milyar TL açık vermişken 2020 haziran ayında 19.37 milyar TL açık verdi.

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2019 yılı haziran ayında 7.7 milyar TL faiz dışı açık verilmişken 2020 haziranda 13.1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri haziranda bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 26.8 artışla 85.6 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 19.5 artışla 66.3 milyar TL olarak kayda geçti.

2019 haziranda 12 milyar TL olan gelir vergisi 2020 Haziran’da 9.2 milyar TL, 148 milyon TL olan kurumlar vergisi 1.9 milyar TL, 5.3 milyar TL olan dahilde alınan KDV 1.3 milyar TL, 12.2 milyar TL olan ÖTV 15.2 milyar TL, 8.7 milyar TL olan ithalde alınan KDV 17.1 milyar TL oldu.

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Bütçe ocak-haziran döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 39.3 artışla 109.5 milyar TL açık; yüzde 37.2 artışla 38.2 milyar TL faiz dışı açık verdi.