Bütçe ekimde 15 milyar lira, 10 ayda 100 milyar lira açık verdi

Bütçe ekimde 14.9 milyar lira açık verdi. Bu rakam Ekim 2018’de 5.4 milyar liraydı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 artarak 65.4 milyar lira, bütçe giderleriyse ekimde yüzde 18.9 artarak 80.3 milyar lira oldu.

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10 ayda 100 milyar lira açık

2018 yılı ocak-ekim döneminde 62.1 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı ocak-ekim döneminde 100.7 milyar lira açık verdi.

2018 yılı aynı dönemde 2.5 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, 10 ayda 12.4 milyar lira faiz dışı açık verildi.

10 aylık dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak 539.9 milyar lira oldu.

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10 ayda faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20.6 artarak 731.6 milyar lira oldu.