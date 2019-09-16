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Yaramazlara biraz batar!

Bütçe ağustos ayında 576 milyon lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2018 yılı ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2018 yılı ağustos ayında 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı ağustos ayında 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

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2018 yılı ocak-ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019’un aynı döneminde 68.1 milyar TL açık verdi.

Bütçede 2018 yılı ocak-ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2019’un aynı döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

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