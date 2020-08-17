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Yaramazlara biraz batar!

Bütçe açığında yıllık hedef yedi ayda geçildi: 140 milyar lira

Hazine bütçesi temmuzda 30 milyar liraya yakın açık verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe rakamları şöyle:

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  • Bütçe dengesi temmuzda -29.7 milyar lira
  • Faiz dışı denge Temmuz’da -21.2 milyar lira
  • Bütçe dengesi ocak-temmuz döneminde -139.1 milyar lira, faiz dışı denge -59.4 milyar lira

2020 bütçesinde gider 1 trilyon 95.5 milyar lira, gelir 956.6 milyar lira, bütçe açığı ise 138.9 milyar lira öngörülmüştü. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise bu rakam 38.9 milyar lira olarak planlanmıştı.

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