Buse Hasyılmaz 9.5 saat sonra enkazdan çıkarıldı: Annemi istiyorum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındayken telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz, saat 14:51’de meydana gelen dempremden 9.5 saat sonra kurtarıldı. Hasyılmaz, enkazdan çıkar çıkmaz annesini sordu ve sağlık ekipleri onunla ilgilenirken, “Annemi istiyorum” diye feryat etti.

Fotoğraflar: AA

Bayraklı’da, 283. Sokak’ta oturan Hasyılmaz, sağlık ekipleri, “Sana oksijen vereceğiz” derken onun aklı annesindeydi. Ekiptekiler onu sakinleştirmeye çalıştı; o, saatlerce enkaz altında kaldıktan sonra, ‘nefesi yettiği kadar sesini yükselterek’ annesini sordu.

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Hasyılmaz, alkışlar eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Hasyılmaz’a ulaşılmadan kısa süre önce yeri tespit edildiğinde arama kurtarma ekibinde yer alan bir görevli ona şöyle seslendi: “Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”

Pakdemirli, “Buse Hasyılmaz’ın sağlık durumu iyi, bilinci yerinde” dedi.

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Pakdemirli, saat 19:20 sıralarında konuştuğu Hasdemir’e, “Biraz sakin ol, sana ulaşmaya çalışacağız. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Tamam, ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun. Tamam; sakin ol” demişti.

Pakdemirli, Hasyılmaz’la yaptığı konuşma sonrasında, ablası, annesi ve babasının da yanında olduğunu açıklamıştı.

Bakanın enkazda telefonla konuşmasına sosyal medya kullanıcılarının bir kısmından, “Şov yapıyor” eleştirisi gelmişti.

İki kişi daha enkazdan çıkarıldı

283. Sokak’taki binanın enkazından Erol Subaş isimli bir kişi daha çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak’taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da depremden dokuz saat sonra kurtarıldı. Özışık, hastaneye götürüldü.