Burundi’de üç öğrenciye tutuklama: Suçları devlet başkanının resmini okul kitabına çizmek

Afrika ülkesi Burundi’de üç kız öğrenci, okul kitaplarına devlet başkanının resmini çizdikleri için tutuklandı. Öğrencilerin beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Fotoğraflar: Reuters



CNN International’daki habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasında üç kız öğrencinin geçen hafta tutuklandığı ve bu hafta başında devlet başkanı Pierre Nkurunziza’ya ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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İnsan Hakları izleme Örgütü’nün Orta Afrika Direktörü Lewis Mudge, öğrencilerin tutuklu yargılanacaklarını belirterek şunları söyledi:“Burundi’de öğrenciler sınıflar arasında kitapları paylaşıyor. Bu nedenle resimleri kimlerin çizdiğini belirlemek zor. Böyle bir konuyu konuşmak zorunda olmamız bile gülünç.”

Ülkede geçmişte de öğrenciler benzeri gerekçelerle tutuklanmıştı. 2016’da sekiz öğrenci Nkurunziza’nın fotoğrafının olduğu bir kitaba ‘3’üncü döneme hayır’ ve ‘Çek git’ yazdıkları için tutuklanmıştı. 2005 yılında göreve gelen Nkurunziza, iki dönemden fazla görevde kalmasının yasalara aykırı olduğunu savunanan binlerce kişinin sokağa dökülmesine rağmen 2015’te yeniden seçilmişti.