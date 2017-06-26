‘Burs’ta ayrımcılık: ‘Şehit çocukları’na yüzde 50, ’15 Temmuz şehitleri’nin çocuklarına yüzde 100 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden yurttaşların eş ve çocuklarına ‘vefa bursu’ adı altında yüzde 100 burs verileceğini açıkladı.



Üniversitenin burslarla ilgili duyurusunda, “Üniversitemizin bölümlerini tercih eden, 15 Temmuz Demokrasi şehitleri eş ve çocukları, öğrenim ücretinden muaf tutulacak ve bedelsiz okuyacaktır” dendi.

Söz konusu duyuruda ‘vefa bursu’ başlığının hemen altında yer alan ‘indirimler’ bölümünde ise ‘şehit çocukları’na yüzde 50 oranında burs verileceği belirtiliyor.

