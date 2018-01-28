Burseya ‘düştü düşüyor’: Erdoğan, tepenin birazdan düşürüleceğini söyledi

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnşallah biraz sonra (Saat:13.00) Burseya tepesini de düşüreceğiz” dedi.

Çorum’da AKP İl Kongresi öncesinde salon dışındaki yurttaşlara seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Bak, 9’uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin’de devam eden bu mücadele İdlib’le sürecek.”

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Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Cudi’de, Tendürek’te F-16 olduk. Tank olduk, top olduk bitirdik.”