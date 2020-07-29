Bursaspor, TFF’yi mahkemeye veriyor

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) mahkemeye vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: bursaspor.org.tr

TFF, tüm liglerde bu yıl için küme düşme olmayacağını açıklarken, Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacağını duyurmuştu.

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İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Bursaspor, TFF’nin pandemiden sadece bulunduğu ligden düşen takımların etkilenmiş gibi gösterdiğini, ‘bunun son derece üzüntü verici olduğunu’ kaydetti.

Açıklamada, ‘çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsüyle alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırı’ olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler verildi: “Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1’nci Lig’de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen Kulüp olmuştur. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz.”

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Bursaspor, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’den 1 Lig’e düşmüş, 2019-2020 sezonunda ise play-off’larda elenerek Süper Lig’e yükselememişti.