Bursaspor başkanından ‘Trabzonspor maçı ne olacak, merak ediyorum’ diyen Aziz Yıldırım’a: Haddini bilsin 

Sezonun son haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak Süper Lig’de kalan Bursaspor’un başkanı Ali Ay, “Bu üzüntüyü onlara yaşattığım için Bursasporlulardan özür diliyorum” dedi.

‘Haddini bilsin’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Bursapor-Trabzonspor maçı acaba ne olacak, merak ediyorum” sözlerine yanıt veren Ay, “Fenerbahçe başkanı sözlerine dikkat etsin, Bursa büyükşehir takımıdır, herkes haddini bilsin. Yazıklar olsun. Böyle bir ortamda, böyle günde bunların söylenmemesi gerekiyordu. Herkes haddini bilecek. Artık eski Ali Ay da olmayacak” ifadelerini kullandı.