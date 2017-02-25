Bursaspor Başkanı Ali Ay saldırıyı anlattı: İçeri girip küfür edince büyük kavga çıkmış, bıçağı otobüste düşürmüşler

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Kasımpaşa maçından dönen yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırı için, “Bursaspor tarihine kara leke olarak girdi” dedi.

Saldırıya ilişkin bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ay, “Biz top oynuyoruz, savaşa gitmiyoruz. Bu işi çözeceğiz. Bıçağı otobüste düşürmüşler. Futbolcularımız ve hocalarımız yalan söyleyecek durumu yok. Benim bıçağım değil o” diye konuştu.

‘Neredeyse Harun suçlu çıkarılacak’

Kaleci Harun Tekin’in darp nedeniyle rapor aldığını belirten yeşil-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi: “Bu kabul edilemez. Kalecimiz Harun rapor aldı. Herkesin çok sevdiği futbolcu. Bilmiyorum halini gördünüz mü. Harun tepki gösterecek isim midir? Neredeyse Harun suçlu çıkarılacak. Konuyla ilgili adli süreç başladı. Dünle ilgili fotoğraflar burada. Valimizle görüştük. Destek oluyorlar. Çok sayıda taraftarımızdan da destek telefonu alıyoruz. Herkes çok üzgün. Bursaspor sahipsiz değildir.”

‘En büyük hata kapının açılması’

Saldırıyla ilgili dün Orhangazi’de gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını dile getiren Ay, teknik direktör, futbolcular ve yönetim kurulu olarak bu isimler hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Buz tedavisi uygulanan Harun Tekin’le birlikte takımın fizyoterapistleri ve birkaç futbolcunun saldırıda darbe aldığını ifade eden Bursaspor Başkanı, olayı şöyle anlattı: “Arbede olmuş. Konuşmadan önce camlar kırılmış. En büyük hata kapının açılması olmuş. Gişelerde arkadan takip edilmiş. Sonradan önüne geçmişler. İçeri girerek küfür etmişler. Küfür edince Harun dayanamamış. Büyük bir kavga çıkmış. Ben yazıklar olsun diyorum. Bundan sonra kesinlikle bu tip olaylara seyirci kalmayacağız.”

‘Bıçağı otobüste düşürmüşler’

Ay, “Futbolculardan ayrılmak isteyen oldu mu?” sorusunaysa, şu yanıtı verdi: “Onlara ben garantiyi vereceğim. Emniyetimiz, valimiz ile yarın bakanımız ile de görüşeceğiz. Böyle taraftarlık olmaz olsun. Biz top oynuyoruz savaşa gitmiyoruz. Bu işi çözeceğiz. Taraftar profilinin değişmesinin doğru olacağını burada görüyoruz. Bıçağı otobüste düşürmüşler. Pazartesi günü gişelerdeki kameralar da incelenecek. Futbolcularımız ve hocalarımız yalan söyleyecek durumu yok. Benim bıçağım değil o.”