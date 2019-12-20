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Bursa’nın ‘yaşam kaynağı’ Gölbaşı Barajı kurudu, çiftçiler isyanda

Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Gölbaşı Barajı’nın yüzde 90’ı kurudu.

Fotoğraflar: DHA

Kuruma nedeniyle binlerce çiftçinin mağdur olduğunu belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, ”Barajın, tarım dışı kullanılması çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Fabrikaya ve sanayiye su veriliyor. Aynı zamanda barajın dibi çok pis, acilen temizlenmesi gerek. Bu baraj, Bursa’nın yaşam kaynağıdır” dedi.

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Çiftçiler, Bursa Ovası’na kurulan fabrika ve sanayi kuruluşlarının, buradan su kullandığını, suyun bu sebeple çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen göletin dibinde, kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi.

Gölbaşı Barajı’nın tarım dışı da kullanıldığını ve kıyıdan 100 metreye kadar çekildiği belirten Kılıç şöyle devam etti: ”Barajın, tarım dışı kullanılması, çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarımsal sudan, sanayiye ve fabrikalara su veriliyor. Biz sanayinin düşmanı değiliz. Sanayi olmazsa olmazımız. Ancak devletimizin bu soruna ayrı bir çözüm bulması gerekiyor. Tarımın olmadığı bir yerde sanayinin ne işi var? Bu durum için yetkililerin acilen çözüm bulması gerekiyor. Çiftçilerimiz bu suya bir bedel ödüyor. Yani parasını ödediğimiz sulama göletine neden yatırım yapılmıyor. Biz bunları hoyratça tüketirsek, dünyaca ünlü şeftalimiz, armudumuz var. Biz bunları kovayla mı sulayacağız?”

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