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Yaramazlara biraz batar!

Bursalı emekli, gönüllü olarak sokakları temizliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Fotoğraf: DHA

Yeniceköy Mahallesi’nde yaşayan Yolcu, emekli olduktan sonra her sabah eline süpürgesini alıp yola koyuluyor, evine yakın sokakları temizliyor.

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Çocuklara ve gençlere örnek olunması gerektiğini vurgulayan Yolcu şunları söyledi: “Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor.”

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