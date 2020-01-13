Bursalı emekli, gönüllü olarak sokakları temizliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.
Yeniceköy Mahallesi’nde yaşayan Yolcu, emekli olduktan sonra her sabah eline süpürgesini alıp yola koyuluyor, evine yakın sokakları temizliyor.
Çocuklara ve gençlere örnek olunması gerektiğini vurgulayan Yolcu şunları söyledi: “Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor.”