Bursalı avukat, iki geyiği avlanmaktan kurtardı

Bursa’da, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nün, ‘yaşları ilerlediği’ gerekçesiyle avlanmaları için ihale yoluyla satışa çıkardığı iki geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat’ın’ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı. İhaleye yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Fotoğraf: DHA

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, ormandaki iki kızıl geyiği av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı.

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İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00’de yapılması planlanan satış öncesi Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş, ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Soydaş’ın iptal başvurusunu değerlendiren Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.

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‘Anayasal yaşam hakkı, doğa ve tüm canlılar için’

Avukat Suna Soydaş Fırat, karar sonrası şunları söyledi: “Karara göre, 10 Haziran’da yapılacak olan ihale yapılmayacak. Böylelikle iki geyiğin hayatı kurtulacak. Bu dava, yaban hayatı içinde bulunan hayvanların avlanması için yapılacak ihalelere örnek olacak. Hayvanlara tuzak kurularak, keyfi olarak can almak işleminin önüne geçmiş olduk. Anayasada mevcut en önemli haklardan biri olan yaşam hakkının, sadece insanlar için değil, doğa ve tüm canlılar için uygulanması gerektiği yönünde güzel bir karar oldu.”