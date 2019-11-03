Bursa’daki Soğanlı Botanik Parkı’nda yapılaşmanın önü açıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı’nın doğal SİT statüsü değiştirilerek ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi. Bölgede yapılaşmanın önü açılmış oldu.

Fotoğraflar: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 23 Ekim’de aldığı, karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişikle birlikte parkta yapılaşmanın da önü açılmış oldu.

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2017-99 sayılı İlke Kararı’na göre ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edilen yerlerde düşük yoğunluklu konut ve turistik tesislere izin veriliyor. Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılmasına da olanak sağlayan düzenleme, doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınmasına ve bu amaçla ocak açılmasına da izin veriyor.

‘Yılda 400 bin ziyaretçi’

1998 yılında açılan park 150 türde 8 bin ağaç, 27 çeşit gül, 76 tür çalı, 20 tür örtücü bitkiye ev sahipliği yapıyor. Yılda 400 bin kişinin ziyaret ettiği botanik parkında koşu yolları, spor alanları, bisiklet parkurları ve suni gölet de bulunuyor.