Bursa’daki silahlı kavgada yoldan geçen adam hayatını kaybetti

Bursa’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen ve kavgayla alakası olmayan bir kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesindeki Ali Galip Yaldız Caddesi’nde iki kişi kavga etti. Taraflardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşun, caddeden geçen 60 yaşındaki Ali K.’ya isabet etti.

Reklam

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.