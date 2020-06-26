Bursa’daki selde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Bursa’da sel sularına kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen’in cansız bedeni su kanalında bulundu.
Ketsel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran’da akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.
Dudaklı Mahallesi’nde engelli Kader Akbaba’nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi’nde ise sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen’in cansız bedenleri bulunmuştu.
Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.
AA’nın haberine göre selde kaybolan 17 yaşındaki Bilen’in cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu.