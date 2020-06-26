Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bursa’daki selde kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Bursa’da sel sularına kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen’in cansız bedeni su kanalında bulundu.

Bursa’nın Ketsel ilçesinde sel hayatı felç etmişti (Fotoğraf: AA)

Ketsel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran’da akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Reklam

Dudaklı Mahallesi’nde engelli Kader Akbaba’nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi’nde ise sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen’in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

AA’nın haberine göre selde kaybolan 17 yaşındaki Bilen’in cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekiplerince olay yerinden yaklaşık 16 kilometre ötede, su kanalının kenarındaki çalılıkların arasında bulundu.

Reklam

Sağanak dört ilde hayatı felç etti: Bursa’da beş kişi selde hayatını kaybetti

SON HABERLER

Taksicilerden, İBB’nin ertelenen teklifine: İstedikleri sektörü düzeltmek değil, rant

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.

Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...