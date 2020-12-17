Bursa’daki ‘sahte içki ölümleri’ sonrası iki gözaltı

Bursa’da üç kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
Bursa’da geçen günlerde sahte içki nedeniyle rahatsızlanan 14 kişi hastanelere başvurmuş, üçü hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada iki kişi ‘birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanmıştı.
Polis, tutuklanan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan’ın ifadelerinden yola çıkarak, 42 yaşındaki Muhammet H. ve 44 yaşındaki Birkan B.’nin de sahte içki sattığını belirledi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet H. ile Bursa’da tekel bayisi işleten Birkan B. gözaltına alınarak emniyette götürüldü.