Bursa’daki Bosch fabrikası, tam kapasite üretim için mayısı işaret etti

Bursa’da kurulu Bosch Fren Sistemleri fabrikası, mayısın ilk haftasında tam kapasite üretime geçmeyi planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı şirketler üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

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Salgın konusunda belirsizlik devam ederken, Bosch tam üretim için tarih verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamasında “17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 04 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Fabrika daha önce 20 Nisan’a kadar ara verildiğini duyurmuştu.