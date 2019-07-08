Bursa’da zincirleme kaza: Genç Parti il başkanı hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yedi aracın karıştığı zincirleme kazada, Genç Parti İl Başkanı Vijdan Mutlu (50) yaşamını yitirdi, kızı Ayça Mutlu’nun (23) aralarında olduğu dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gemlik- Kumla yolunda meydana geldi. Kumla’dan Bursa yönüne giden Vijdan Mutlu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, yolun ortasında kaldı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen altı araç birbirine girdi.

Reklam

Kaza mahalline giden ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Mutlu bu sabah hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

