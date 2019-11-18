Bursa’da ‘zam eylemine’ yasak

Bursa’da zamları protesto etmek isteyen KESK’e bağlı sendikaların eylem yapılmasına izin verilmedi.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’in haberine göre polisin engellemesi üzerine KESK binasında açıklama yapıldı.

Reklam

KESK Bursa Şubeler Platformu adına İrfan Açık “TÜİK hükümetten aldığı talimatla enflasyonu düşük göstermek için rakamlara ters takla attırıyor” dedi.

‘Temel tüketim ürünlerine zam yapılmamalı’

Hükümetin ülkede yaşanan krizin faturasını emekçilere yıkmak istediğini ifade eden Açık şunları söyledi:

“Bizler en başından beri ülkeyi yönetenlerin asıl hedefinin enflasyonu düşürmek değil, enflasyonu düşük göstererek çalışanların maaşlarını, ücretlerini baskılamak olduğunu ifade ettik. 5 milyon kamu emekçisine ve emeklisine verilmesi gereken enflasyon farkını düşük tutmak için her yolun deneneceğini söyledik ve ne yazık ki haklı çıktık.

Reklam

Maaşlarımızda hedeflenen enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında artış yapılmalıdır. Elektrik, doğal gaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar tamamen geri alınmalı, temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır. Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmelidir.”