Bursa’da yedi okuldan Atatürk büstlerini çalan kişiler yakalandı

Bursa’da, bir ay içinde çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan ve bunları satın alan dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Yıldırım ilçesinde bulunan yedi ilkokul ve lisenin Atatürk büstleri, 8-23 Temmuz tarihleri arasında çalınmıştı.

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Okulların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, okulların güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, büstleri çalan K.A. ve M.T. ile bu büstleri satın alan hurdacılar M.E. ve G.E’yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.