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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da yapımı planlanan biyokütle santral projesine iptal kararı

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

Fotoğraf: DHA

Kararda şu ifadeler kullanıldı: ‘Bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıklarının zarar görebileceği anlaşıldı. Yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetleri santralin kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği, ayrıca santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği nedenleriyle iptaline.’  

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Öte yandan Karaağızlıların Büyükorhan Belediyesi’nce verilen yapı ruhsatına karşı açtığı davada da iptal talebinin karara bağlanması bekleniyor.

1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izni, yöre halkının açtığı davada, Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti. 

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