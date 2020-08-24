Bursa’da üç düğünde 42 kişi ‘corona’ya yakalandı

Bursa’da üç ayrı düğüne katılan davetlilerden toplam 42 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğün sahibi bir ve ikinci derece yakınları haricinde 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, nikâh, sünnet ve cenaze merasimlerine katılması yasaklanmıştı. Buna rağmen Bursa’da son iki haftadır basına yansıyan düğün görüntülerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı çıkça görülüyordu.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı şunları söyledi: “İlk beş kişi başvurdu. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek irtibata geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor.”

Hasta veya belirtili kişilerin kesinlikle bu tip organizasyonlara gitmemesi, kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini belirten uzman doktor şöyle devam etti: “İkazlara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği, hatta düğün, sünnet, nişan gibi cemiyetlere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz.”