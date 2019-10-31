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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da toplu balık ölümü: Halk fabrikadan şikayetçi

Kütahya’dan doğarak Marmara Denizi’ne dökülen Susurluk Çayı’nın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen kısmında toplu balık ölümleri görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Bölgede yaşayan halk, her yıl ekim ayında balıkların benzer şekilde kıyıya vurduğunu söyledi. Halk, çaydan ağır koku geldiğini, çevrenin kirli olduğunu dile getirdi.

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Muhtar: Fabrikadan kaynaklanıyor

Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rasim Acar, balık ölümlerinin 15-20 yıldır sürdüğünü belirterek yetkililerin balıklardan numune alacak incelemeye başladıklarını söyledi.

Acar, “Deremiz atık dere haline geldi. Her yıl bu aylarda yukarıdaki fabrikaların atık maddelerinden dolayı balık ölümleri yaşanmakta” dedi.

ÇED eleştirisi

DOĞADER Karacabey Temsilcisi Murat Kahraman, fabrikalar hakkında raporları denetleyip ÇED raporu hazırlayanları eleştirerek çiftçinin suyu kullandığını, suyun kirliliğinin insana zarar vereceğini aktardı.

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Karacabey’de yaşayan Hasan Balças, atıkların doğrudan Karacabey Longozu’na ulaştığını belirterek “Orada zehirli atıkların tortulları kalıyor. O güzelim ormanlar zaman içinde yok olmaya mahkum” ifadelerini kullandı.

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