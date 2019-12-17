Bursa’da, temizlik işçisi üşümesin diye beresini sokak kedisine taktı

Bursa’nın merkez ilçelerinden Osmangazi Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Hidayet Sevinç, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktı. Sevinç binlerce tebrik mesajı aldı.

Kedinin fotoğrafı sosyal medyadan yayınlanınca kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı; binlerce beğeni aldı.

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Sokakta üşüdüğünü gördüğü kedinin başına beresini taktığını ifade eden Sevinç şunları söyledi: “Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti.”