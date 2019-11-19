Bursa’da şubata kadar yetecek su var

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, ”Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Gülenç, kentte içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı, Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını belirterek, ”Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı, yüzde 63’ler civarında” dedi. Beklenen yağışların geciktiğini söyleyen Gülenç, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle barajlardaki doluluk oranının da artacağını belirtti.

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Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki laboratuvarın, uluslararası geçerlilikte akreditasyonu olduğunu ifade eden Gülenç, şehrin farklı noktalarından alınan numunelerle her gün bakteriyolojik, biyolojik ve kimyasal analizler yapıldığını söyledi. Bursa’nın, çeşmelerden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında geldiğini kaydeden Gülenç, BUSKİ’nin yanı sıra il sağlığı müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı meslek odaları tarafından da analizler gerçekleştirildiğini dile getirdi.