Bursa’da sahte içki nedeniyle iki kişi daha hastanelik oldu

Bursa’da iki kişi daha sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kentte sahte içki nedeniyle 14 kişi hastanelik olmuş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bugüne kadar iki kişi tutuklanırken, üç kişi de halen gözaltında.

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Evlerinde farklı zamanlarda içki içmelerinin ardından fenalaşan 60 yaşındaki E.K. ile M.P. rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ikilinin hayati tehlikesi var.

İki kişinin, gözaltındaki tekel bayisi sahibinden içki aldığı belirlendi.

Bugün itibariyle 13 kişi hastanelerde tedavi görüyor.