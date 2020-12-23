Bursa’da sahte içki nedeniyle can kaybı altıya çıktı

Bursa’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükselirken, 11 kişi hastanede tedavi görüyor.

Fotoğraf: AA

Kentte son 10 gün içinde 17 kişi sahte içki içmelerinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmişti.

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Son olarak, 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da yaşamını yitirdi. Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi’nde, Ayyıldız ise Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Farklı hastanelerde 11 kişi daha tedavi ediliyor. Beşinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturmada bugüne kadar toplamda beş kişi, ‘birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

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Öte yandan, tutuklananlardan Uğur Kökkoparan‘ın telefon görüşmelerinin incelenmesi sonucu, Kökkoparan’ın gözaltına alınmadan hemen önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte içki sipariş ettiği ortaya çıktı. Polis, sahte içkilere el koydu.

Hayatını kaybeden Mehmet Süpürgeci’nin de sahte içki satın aldığı Kökkoparan’ı cep telefonunun rehberine ‘Etilci’ diye kaydettiği belirlendi.