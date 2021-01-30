Bursa’da sahte içki nedeniyle bir can kaybı daha

Bursa’da bir kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken, bir kişi tutuklandı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi’nde yaşayan İ.H.S., geçen perşembe günü akşamı evinde içki içtikten sonra rahatsızlandı.
Ailesi tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen kişinin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
İ.H.S., durumu ağırlaşınca sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Balıkesir’de yakalandı
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, İ.H.S.’nin sahte içkiyi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşayan Muammer Sözer’den satın aldığını tespit etti.
Ekipler, operasyonla Sözer’i gözaltına alırken, evdeki aramada 55 litre sahte bulundu. Sözer, mahkeme tarafından tutuklandı.
Kentte daha önce de aynı nedenden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.