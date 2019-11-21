Bursa’da orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü

Bursa’da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı altı arazöz, dört tanker ve 25 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler, arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için ağaçları motorlu testereyle keserek yol açtı.
Yangın yaklaşık iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.