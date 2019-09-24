Bursa’da manava üst üste üç gece hırsız girdi: 900 lira ve bir muz çalındı

Bursa’da bir manava üst üste üç gece hırsız girdi. Manavdan 900 lira ve bir muz çalındı.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesinde manav işleten 61 yaşındaki Ahmet Özkuru, dükkanına gittiğinde bozuk paraların çalındığını anladı. Ancak para miktarı az olduğu için polisi aramadı.

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Özkuzu, ertesi gün tekrar işyerine gittiğinde bu kez kasadaki 900 liranın çalındığını fark etti. Bu sefer polisi aradı.

Polis, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını izledi. Şüphelinin 900 lira ve bir muzu çaldığı görüldü. Arama çalışmaları sürerken hırsız üçüncü kez manava girdi. Para bulamayan hırsız, bu kez bir muz alıp kayıplara karıştı.