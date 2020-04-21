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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da kumarhane baskını: Kamera kurup polis telsizi dinlemişler

Bursa’da kumar oynanan işyerine düzenlenen baskın sonucu 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza kesildi. Kumar oynayanların yakalanmamak için polis telsizi dinlediği ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde izinsiz faaliyet gösteren bir işyerlerine baskın yaptı.

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Kumar oynayan 22 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere, corona virüsü salgınını önlemek için alınan önlemlere uymayarak ‘sosyal mesafe’ kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için polis telsizi dinlediği ve işyerinin girişini güvenlik kameralarıyla izlediği tespit edildi. Ekipler, telsiz ve kumar oynanırken kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

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