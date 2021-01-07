Bursa’da kumar baskını: Ceza yememek için uyuma numarası yaptı

Bursa Eski Boksörler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kumar oynandığı gerekçesiyle polis tarafından basıldı. Bazı kişiler, uyuma numarası yaparak cezadan kurtulmaya çalıştı.

Fotoğraflar: DHA

Polis, dün gece saat 02:30 sıralarında Yıldırım ilçesindeki dernekte kumar oynandığı ihbarı aldı. Dernek binası izlenerek ihbar doğrulandı. Bunun üzerine polis derneğe girdi.

Reklam

Baskın sırasında bir kişi, saklandığı mutfakta bulundu. Bazı kişiler de ceza kesilmemesi için uyuma numarası yaptı.

Polis, aralarında 52 yaşındaki eski milli boksör Vahdettin İ.’nin de bulunduğu sekiz kişiye toplam 44 bin lira ceza kesti. Derneğe de 40 bin liralık cezai işlem uygulandı.