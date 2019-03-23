Bursa’da köylülerin santrale açtığı bir davadan daha ‘iptal’ çıktı

Bursa’da Karaağız köyünde yaşayanların biyokütle enerji santrali hakkında açtığı üç davanın birinden daha karar çıktı. Mahkeme, santralin imar planını iptal etti.

Fotoğraf: kuzeyormanlari.org

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, 14 Mart’ta aldığı kararla imar planlarını oybirliğiyle geçersiz kıldı.

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Kararda, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetine dikkat çekilerek santralin kurulmasıyla su temini sıkıntısı yaşanacağı, korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği aktarıldı.

Santralin kurulmasıyla ‘bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıkların zarar görebileceğinin anlaşıldığı’ dile getirilen kararda, imar planlarının uygulanması durumunda telafisi güç zararlar doğacağı kaydedildi.

Köylüler, santrale karşı üç dava açmıştı. Bursa İdare Mahkemesi, il toprak koruma kurulunun santralin kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını da 28 Şubat’ta oybirliğiyle durdurmuştu.



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Büyükorhan ilçesindeki Karaağız köyünde yaşayanlar, santralin şantiye sahasında yaklaşık bir yıldır nöbet tutuyor. Köylüler, santrale engel olmak için şimdiye dek birçok eylem yaptı.