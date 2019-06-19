Bursa’da kadın cinayeti: Tartıştığı adam tarafından tabancayla vuruldu

Bursa’da N.K. isimli kadın boş arsada tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu.
Mahalle sakinleri, boş arsada bir kadınla erkeğin bağrışma seslerini duyarak cama çıktıklarını, ardından da silahla iki el ateş edildiğini söyledi.
Mahalleli, silah seslerinin ardından bir aracın hızla olay yerinden İstanbul Caddesi’ne çıkarak uzaklaştığını belirtti.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.