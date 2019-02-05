Bursa’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, boşama aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Cinayet bugün saat 11.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi’nde işlendi.

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Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu döner ustası Ali Canıtez de eşi Aynur’u takip etti.

Adam, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peş peşe dört el ateş etti.

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Koşarak iş yerinden çıkan Ali Canıtez, olay yerine yakın bir bölgeden kent merkezine giden yolcu minibüsüne bindi.

Polis, kaçan Ali Canıtez’in yakalanması için çalışma başlattı.