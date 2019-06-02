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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da kaçak ilaç operasyonu: Yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ele geçirildi

Bursa’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ilaç ele geçirildi. Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan ilaçları piyasaya sürdükleri iddia edilen beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi bazı ilaçların yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler üç ay sonra operasyon için düğmeye bastı ve üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonlarda M.Ü., D.B., A.G., Ö.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarının gizli bölmelerinde ve evlerinde yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 21 bin kutu ilaç, bir ruhsatsız tüfek, 20 ecstasy hapı ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, ‘uyuşturucu madde ihtiva eden reçeteye tabi ilaçların reçetesiz halde satılması’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen hapların ilaç stokçularında bulunduğu, bir kısmının ise İran’dan yurda sokulduğu ve uyuşturucu etkisi taşıdığı belirtildi. El konulan ilaçlar arasında cinsel performans artırıcı ilaçlar da bulundu.

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