Bursa’da iş cinayeti: Halat kopunca kalasların altında kalan operatör hayatını kaybetti

Bursa’da inşaatta üzerine kalas düşen 57 yaşındaki vinç operatörü hayatını kaybetti.
Olay İnegöl ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Gültepe Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi.
Dördüncü kattan bulunan kalasların indirilmesi için inşaata vinç çağrıldı. Kamyonete bağlı vinci kullanan 57 yaşındaki Makhadin Abdov, halatlarla bağlanan kalasları indirmeye başladı.
Taşıma işlemi sırasında halatın kopması sonucu kalaslar Abdov’un üzerine düştü.
Ağır yaralanan Abdov, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.