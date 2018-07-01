Bursa’da iş cinayeti: Dolu buğday silosuna düşen işçi can verdi

Bursa’da fabrikadaki buğday silosuna düşen 42 yaşındaki işçi Nedim Hüseyinoğlu hayatını kaybetti.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde’deki bir un fabrikasında çalışan işçi, bugün sabah saatlerinde buğday karıştırmak için siloya çıktı.
Hüseyinoğlu, dengesini kaybedince 15 metrelik silonun içine düşüp buğday yığının arasında kayboldu.
Diğer çalışanlar ekiplere haber verdi. Olay yerine giden itfaiye, işçiyi silodan çıkardı. Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyinoğlu’nun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.