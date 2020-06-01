Bursa’da iki grup arasında silahlı çatışma: Biri polis üç ölü, bir yaralı

Bursa’da, iki grup arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin ve akrabalarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis memuru dahil üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Olay, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8’inci Engin Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerine iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Olaya, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları biber gazı ve TOMA müdahale etti.

Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, E.B. ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan’a isabet etti.

Üç kişi öldü, bir kişi yaralandı

Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan E.B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya taraf olan çok sayıda kişi, suç aletleriyle birlikte göz altına alındı.