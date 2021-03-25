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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da heyelan nedeniyle yedi bina boşaltıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle yedi binadaki 60’a yakın daire boşaltıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi’nde heyelan meydana geldi. 

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Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam altı katlı üç apartmanda tahliye işlemi başlatıldı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede risk altında bulunan diğer apartmanların da boşaltılması için çalışma yapıldı.

Bu arada heyelan nedeniyle binaların arka bahçelerindeki istinat duvarının çöktüğü, toprak yığınlarının apartmanların üçüncü katına kadar girdiği görüldü.

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