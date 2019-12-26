Bursa’da ‘gaz sızıntısından’ rahatsızlandığı düşünülen 27 öğrenci ve bir öğretmen hastaneye kaldırıldı

Bursa’daki bir ortaokulda ‘gaz sızıntısından’ etkilenmiş olabileceği düşünülen 27 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu’nda etrafa yayılan kötü kokunun ardından öğrenciler ve öğretmende nefes darlığı ile kusma şikayetleri gözlemlendi.

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Öğrencilerden dokuzu Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne, 10’u Bursa Şehir Hastanesi’ne, sekiz öğrenci ve bir öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri okuldaki kötü kokunun ‘gaz sızıntısından’ kaynaklanabileceği ihtimali üzerine incelemelerde bulunuyor.